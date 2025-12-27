¡Tremendo batacazo! Jinete venezolano rompe la taquilla con un pago de $122 a ganador

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, que se encuentra en Oldsmar, Florida, llevó a cabo un programa con nueve carreras la tarde del viernes 26 de diciembre; en la cual jinetes, entrenadores y propietarios visitaron el parque de vencedores en varias ocasiones.

Entre ellos el jinete venezolano Ubardo Casique, quien sorprendió en la taquilla con el ejemplar Vino Solo, tras arrojar en la taquilla un pago de $122,20 a ganador, para el entrenador Mario Roberto López.

Tampa Bay Downs: Cacique sorprendió en la tarde del viernes en la taquilla

Ubardo Cacique, quien acumuló 54 triunfos desde el 2018 hasta el 2021, en La Rinconada consiguió su décima victoria de por vida en Estados Unidos, y la quinta en la temporada. Superando las cuatro que obtuvo la pasada temporada.

Cacique radicado en Estados Unidos, desde el 2022, le tocó guiar las riendas del ejemplar Vino Solo, un macho castrado de dos años, que realizó su estreno en esta carrera reservada en distancia de 1.600 y valorada por $27,000.

Vino Solo, con el control de Ubardo Cacique, ensayó una atropellada bestial para liquidar en plena sentencia el ejemplar Landing Force, que intentó ganar de punta a punta. Esta prueba se corrió por un Maiden Claiming y se registró un crono de 97,4.

Vino Solo, presentado por Mario Roberto López, es un descendiente de Solomini en la yegua Itsmyhonor por Indian Charlie. El resto de dividendo en la taquilla fue de $40,00 a placé y $12,00 por show.