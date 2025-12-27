¡Rumbo a las 6000 victorias! Javier Castellano derrochó clase tras ganar su primer stakes en la temporada del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 26 de diciembre, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentó una cartelera de diez competencias en la continuidad del Championship Meet, que se corre en este óvalo.

Dentro de esta cartelera se presentó el Rampart Stakes, valorada por $125.000, donde Javier Castellano se llevó la victoria con el ejemplar Sterling Silver, para el entrenador Anthony Margotta Jr., prueba que se disputó en distancia de una milla en tierra reservada para yeguas de 3 y más años.

Gulfstream Park: Javier Castellano selectivo en la jornada del viernes

La novena carrera la tarde del viernes en Gulfstream Park, Florida, fue reservada para el Rampart Stakes de $125.000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena. La prueba atrajo a nueve yeguas de 3 y más años. Castellano, quien llevó las riendas de Sterling Silver, se adjudicó el triunfo.

Sterling Silver, con Javier Castellano, salió detrás del pelotón, pero muy cerca de la velocidad que agenció 24,3 y 47,2 en la primera media milla. Castellano, al promediar el giro de la última curva, empezó su avance por líneas externas con paso firme.

En la mitad de la recta final, luego de pasar 72 flat para 1.200 metros, Sterling Silver y Castellano tomaron el control de la carrera y se desplazaron rumbo a la meta para adjudicarse este evento en crono 97,1 y ventaja de un cuerpo y medio sobre Necessity con Irad Ortiz Jr., que la escoltó.

Sterling Silver es una roana de seis años que sumó su tercera victoria en la temporada y la número 11 en campaña general de 36 presentaciones. La hija de Cupid en Sheet Humor por Distorted Humor corrió con los colores de Mark Anderson. Ahora tiene un récord de $1.328.226 en el banco para sus conexiones.

Castellano, con las dos victorias logradas en la jornada del viernes suma 94 lauros en la temporada y 5921 de por vida. Para la jornada de hoy lleva seis montas entre ellas Moon Spun para el entrenador Brian Lynch en el Abundantian Stakes de $100.000. Mientras que el domingo concluye la semana con cinco compromisos en Gulfstream Park.