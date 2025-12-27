Taylor Swift hace ostentosa donación para combatir el hambre en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En medio de villancicos y alegría festiva, Taylor Swift sorprendió al mundo con un poderoso gesto de solidaridad al donar un millón de dólares a Feeding America, la principal organización dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos.

Este aporte llegó justo antes de la Navidad, cuando millones de familias enfrentan dificultades para llenar sus mesas durante las celebraciones decembrinas y más allá.

El regalo navideño de Taylor Swift

La estrella del pop, que ha pasado gran parte del año en los reflectores por su exitoso tour y sus proyectos personales, utilizó su influencia y recursos para apoyar una de las causas más urgentes del país: la inseguridad alimentaria.

Feeding America, que coordina una red de más de 200 bancos de alimentos y programas comunitarios, agradeció públicamente la donación de Swift, calificándola como un recordatorio del poder de la unión para enfrentar el hambre.

La directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot, expresó que la contribución es un impulso significativo para asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro, subrayando la importancia de la colaboración entre celebridades, organizaciones y comunidades locales para generar cambios reales.

Taylor Swift y su compromiso con las causas sociales

Este no es el primer acto filantrópico de la artista en el ámbito humanitario. Swift ha apoyado anteriormente a Feeding America con donaciones millonarias destinadas a ayudar a comunidades afectadas por huracanes devastadores en el sureste de EE. UU., proporcionando no solo alimentos, sino agua potable y suministros esenciales para la recuperación post-desastre.

Además, en esta misma temporada festiva, reportes internacionales señalan que Taylor también ha destinado otros donativos millonarios a organizaciones como la American Heart Association para apoyar la investigación de salud y programas de prevención del corazón, ampliando así su impacto más allá de la alimentación y hacia causas médicas y de bienestar social.

La ayuda de Swift cobra aún mayor relevancia si se considera que, según informes recientes, decenas de millones de personas en EE. UU. sufren inseguridad alimentaria, incluida una proporción significativa de niños y adultos mayores que dependen de bancos de alimentos y despensas comunitarias para sus comidas diarias.