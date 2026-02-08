MLB: MJ Meléndez se muda a la Liga Nacional por una temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han sacudido el mercado de bajo perfil este invierno. Según informó Jon Heyman del New York Post, la novena de Queens alcanzó un acuerdo por una temporada y 1.5 millones de dólares con el jardinero MJ Meléndez, quien llega a la Gran Manzana con la misión de redimir su carrera tras un 2025 para el olvido.

El pacto, además del salario base, incluye incentivos que podrían elevar el monto total en otros 500.000 dólares. A sus 27 años, Meléndez representa una apuesta de bajo riesgo y alta recompensa para una organización que prioriza la versatilidad de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Un antiguo prospecto de élite en busca de redención

MJ Meléndez no es un nombre cualquiera. En 2021, el slugger asombró a propios y extraños al liderar todas las Ligas Menores con 41 cuadrangulares, lo que lo catapultó al puesto número dos entre los prospectos de los Reales de Kansas City, solo por detrás de la superestrella Bobby Witt Jr. Sin embargo, el salto al máximo nivel ha sido una montaña rusa de inconsistencias.

En sus 1.652 apariciones en el plato en las Mayores, Meléndez registra una línea ofensiva de .215/.297/.388. Si bien ha demostrado que tiene fuerza en el madero con 52 jonrones acumulados, su relación de 437 ponches frente a 166 boletos refleja las dificultades que ha tenido para adaptarse al comando de los lanzadores de MLB.

El duro bache de 2025 y la oportunidad en Queens

La temporada pasada fue, sin duda, el punto más bajo en la trayectoria del pelotero. Meléndez apenas pudo disputar 23 juegos con el equipo grande de los Reales, donde bateó para un gélido .083 con un solitario cuadrangular. El resto del año lo pasó en Triple A, donde recuperó sensaciones al promediar .261 con 20 vuelacercas y 20 bases robadas, demostrando que las herramientas físicas siguen ahí.

Originalmente formado como receptor, Meléndez fue desplazado a los jardines en Kansas City para aliviar la carga defensiva y permitir que su bate fluyera, ante la presencia de figuras como Salvador Pérez. En los Mets, se espera que asuma un rol de cuarto jardinero y bateador emergente.