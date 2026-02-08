Kylian Mbappé anotó este golazo y mantiene este impresionante ritmo goleador

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid atravesó un complicado partido este domingo 8 de febrero en el campo de Mestalla midiéndose ante un Valencia competitivo. Los merengues pudieron llevarse los tres puntos con marcador de 0-2 y uno de los hombres responsables del triunfo fue nuevamente Kylian Mbappé.

El delantero francés dejó un nuevo tanto a su cuenta goleadora de esta edición 2025-26, lo hizo al término del cotejo (90+1), cuando recibió un pase de Brahim con un cuadro valencianista ya jugado en búsqueda del empate.

El galo se plantó ante el guardameta Stole Dimitrievski y definió bien ajustado al lado derecho de la portería para seguir aumentando la cuenta que lo mantiene como el máximo líder del apartado de los tantos.

'Kiki' sumó a la cifra su diana 23, que viene a ser más meritoria cuando se repasa que a estas alturas ya registras más goles que partidos disputados en esta campaña liguera (21).

Mbappé el líder ofensivo del Real Madrid

En este compromiso no pudo contar como acompañantes en ataque con varios referentes de la zona ofensiva del equipo. Sin embargo, el francés siguió a lo suyo y en lo que ha sido el líder del conjunto en la campaña: los goles.

No solo en LaLiga tiene estos registros y es quien comanda la estadística, también lo es para los merengues en competiciones como la Champions League, en la que también se apunta hasta el momento más goles que partidos.

La cifra vigente es de 13 tantos en siete partidos y ya se enfila a que pueda ayudar en este renglón en los dieciseisavos de final que jugarán ante Benfica, tras no ubicarse entre los primeros ocho equipo de la tabla general en fase de liga.