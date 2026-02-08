Super Bowl LX: Ex de Bad Bunny enciende con su llegada

Suscríbete a nuestros canales

De manera inesperada Kendall Jenner, exnovia de Bad Bunny llegó al Super Bowl LX para presenciar la final de la NFL entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, así como la presentación de medio tiempo.

Por supuesto la modelo no podía perderse el evento deportivo, en una noche marcada por las estrellas más grandes del entretenimiento que se han dado cita en el Levi's Stadium de Santa Clara.

La ex de Bad Bunny fue captada en su llegada con el rapero 21 Savage y un grupo de personas en una de las zonas privilegiadas para ver el partido. Kendall mostró una sonrisa y una actitud positiva antes de seguir su camino.

Relación de Kendall y Bad Bunny

A principios de 2023 se hizo público el noviazgo de Kendall Jenner y Bad Bunny, un romance de alto perfil que no pudo pasar desapercibido para los medios de comunicación.

La pareja se dejó ver en eventos sociales como la Met Gala y campañas de moda juntos sin miedo a mostrar su amor. Sin embargo, un año más tarde los famosos tomaron caminos separados sin dar detalles de su ruptura.