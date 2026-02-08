¡Incontenible! Emisael Jaramillo del último al primero con Yellow Card se lleva el Clocker’s Corner stakes de $100,000 en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Santa Anita celebró una tarde selectiva dentro de un grupo de nueve competencias en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo alcanzó la victoria en el Clocker’s Corner Stakes de $100,000 con las riendas del ejemplar Yellow Card, que desde la última posición en el tope de la recta final pasó a liquidar la carrera.

Santa Anita Park: Triunfo histórico para el jinete venezolano

Emisael Jaramillo, le faltaba solo un triunfo para conseguir las 1,900 victorias de por vida en su carrera profesional en Estados Unidos. Hoy, con cinco compromisos, el jockey nativo de Tucupido tomó ese lauro en una de las pruebas más importantes de la cartelera. El Clocker’s Corner stakes de $100,000 en 1.200 metros en pista de grama.

Jaramillo, con el control sobre el ejemplar Yellow Card, en la partida se quedó detrás del pelotón de siete ejemplares en esta prueba en sprint. Luego de observar parciales de 21.71 y 44.03 en los primeros 400 y 800 metros, Jaramillo con su conducido buscó hacia la parte más externa de la pista y ensayó una atropellada incontenible por el centro de cancha en el tope de la recta final.

Yellow Card aprovechó el cansancio de los punteros para doblegarlos en los 100 finales y conseguir el triunfo no menos de un cuerpo en crono de 1:08.5 para la distancia de 1.200 metros. Este hijo de Lost Treasure (IRE) de cinco años fue presentado por Michael McCarthy para las conexiones de James Daniell.

Emisael Jaramillo, con esta victoria, consigue así su victoria 1,900 de por vida en Estados Unidos, con una producción sobre los 60 millones de dólares para sus conexiones.

El jockey criollo regresará a la acción el próximo viernes en Santa Anita, con dos compromisos.