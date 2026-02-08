Flavien Prat sacó la clase y se impone con Meaning en Las Virgenes Stakes de $100,000 camino al Kentucky Oaks (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, en su cartelera dominical, se disputó Las Vírgenes Stakes de $100,000 a una milla para potras de 3 años, prueba que otorgan puntos camino al Kentucky Oaks (G1), en la cual Meaning con la monta del Jockey winner Eclipse Awards, Falvien Prat, sacó la clase y derrotó a la gran favorita Exlpora y Super Corredora, que no justificó su inscripción.

Santa Anita Park: Las Vírgenes Stakes de $100,000 fue para Meaning

El domingo 8 de febrero, fue programada Las Vírgenes Stakes de $100,000 para potras de tres años con miras a participar en el Kentucky Oaks, en Churchill Downs, en el mes de mayo, dentro de un grupo de carreras interesantes.

Las Vírgenes Stakes, que tenía como protagonista a Super Corredora y Explora, que obtuvieron el primer y segundo puesto en la Breeders' Cup Juvenile Fillies del año pasado, se enfrentaron por segunda vez este domingo, ante dos rivales nuevas como Meaning y Bank Shot.

Super Corredora, ganadora del Premio Eclipse Awards como mejor potra de dos años, no fue la misma que cuando ganó Breeders' Cup Juvenile Fillies del año pasado. La hija de Gun Runner, nunca fue enemiga y llegó última. Explora, entrenada por Bob Baffert, vendió cara su derrota tras fajarse durante la recta final con la ganadora Meaning, que la doblegó en los últimos 50 metros antes de la meta.

Meaning, también hija de Gun Runner, contó con la monta de Flavian Prat para el entrenador Michael W. McCarthy. Meaning, ahora coloca su récord en 2 victorias en tres presentaciones y consigue sus 20 primeros puntos camino al Kentucky Oaks (G1). El tiempo de la prueba fue de 1:38.39 para la clásica milla.