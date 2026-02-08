Farándula

Super Bowl LX: Green Day enciende la ceremonia inaugural de la NFL

La banda derrocha talento en uno de los torneos deportivos más importantes del mundo 

Domingo, 08 de febrero de 2026
La banda estadounidense de punk rock, Green Day, ha comenzado con la presentación de apertura del Super Bowl 2026, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Inicio de la competencia

El grupo integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se encuentra derrochando talento en la ceremonia de inauguración, que marca el comienzo de la justa que se disputan los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Green Day está dando un show de altura con los éxitos más grandes de su carrera y emocionando al público presente en el Levi's Stadium. 

La transmisión se puedo ver en vivo y directo por Meridiano Televisión. 

