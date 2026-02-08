LaLiga: Así marcha la tabla de posiciones tras la victoria del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa pudo salir mejor parado en la batalla que disputaron en LaLiga contra el Valencia. Los merengues superaron al cuadro 'Che' con marcador de 0-2 y recortaron distancias nuevamente con el FC Barcelona, que ganaron a Mallorca (3-0) el día anterior.

Los azulgranas son los líderes del torneo con 58 puntos. Eso sí, ya la distancia no es de cuatro unidades, sino que fue recortada a solo una. En el podio de la competición sigue el Atlético de Madrid con un puntaje de 45, pese a perder 0-1 con el Betis.

Muy cerca de los colchoneros, en cuarta casilla, está el Villarreal con 42 puntos y siendo uno de los cuatro equipos que aún no han jugado en esta fecha. El submarino amarillo tienen previsto su duelo este lunes 9 de febrero ante el Espanyol.

El top 5 es completado precisamente por el Betis 38 puntos, que además pudo extender su ventaja ante Espanyol, que jugará la jornada con 34 unidades.

La tabla baja de LaLiga

Como es costumbre, siempre debe revisarse a los otros equipos que pelean por otro objetivo, que no es otro al de mantenerse la salvación de la categoría. Con los resultados del domingo ya en el conteo, ese camino sigue muy ajustado en la zona baja.

Por ejemplo, todo permanece muy pegado desde la casilla 10 hasta la 18 (que inicia el descenso), porque el décimo en la tabla (Bilbao) registra 28 puntos, solo cinco más que el decimoctavo (Rayo Vallecano).

En medio de todo están con 26 puntos Getafe y Girona, respectivamente, con 25 Sevilla y Alavés (separados por el diferencial de goles), mientras con 24 unidades Elche y Mallorca.

Posteriormente, en la tabla de LaLiga le toca el turno al Valencia en la casilla 17 con 23 puntos, para que Rayo Vallecano inicie la zona roja con los mencionados 22 puntos, seguido de Levante con 18 y el Real Oviedo con 16. Eso sí, el duelo de los rayistas y oviedistas fue aplazado en esta jornada.