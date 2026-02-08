Super Bowl LX: Celebridades llegan a la final de la NFL para ver a Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

La noche se viste de estrellas en el Levi's Stadium de Santa Clara con la llegada de las celebridades para presenciar la final de la NFL y, por supuesto, la presentación de medio tiempo de Bad Bunny.

En esta edición del Super Bowl, el mundo mirará atento a la presentación de Bad Bunny, confirmado desde el 2025 como el primer latino en encabezar el show de medio tiempo, un espeéctaculo que año tras año ha sido protagonizado por artistas de alto nivel.

Artistas en el Super Bowl LX

Travis Scott

Jay Z y Beyoncé

Bon Jovi

J Balvin

Adam Sandler

Owen Wilson

En desarrollo...