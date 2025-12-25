MLB: Eugenio Suárez y Ranger Suárez sin equipo rumbo a 2026

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez y Ranger Suárez son de los peloteros que tuvieron un gran nivel en 2025 de Grandes Ligas. Ambos están en la agencia libre 2026 y no encuentran un equipo para disputar la próxima campaña. La situación de los venezolanos no preocupa, pero sí llama la atención por su gran rendimiento.

Suárez (34 años) y Ranger (30 años) cuenta con características muy especiales. Eugenio (49 HR) tiene un poder interesante para cualquier equipo que busque producir carreras. Suárez (lanzador) terminó con 3.20 de efectividad y mucha consistencia y ponches a lo largo del 2025.

Spotrac proyecta Eugenio $29.9M/2 años (hasta $100M optimista), sus equipos interesados son: Red Sox, Angelinos y Padres. Por otra parte, Ranger $162M/6 años ($23M), entre los clubes que buscan sus servicios son: Cachorros, Orioles, Mets, Gigantes, como 2do o 3er pitcher en la rotación.

Otros peloteros latinos sin equipo en la agencia libre 2026

Luis Arraez, Germán Márquez, Wilmer Flores y Martín Pérez encabezan la lista de venezolanos agentes libres en 2026. La experiencia será parte fundamental para alcanzar un acuerdo de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas, pero necesitan encontrar el lugar adecuado.

Proyecciones realistas reflejan su valor: Arráez 5x14 por consistencia y nivel élite. Márquez 1x3, Flores 1x2, Pérez $5x1. Hay varios equipos de ambas ligas como: Padres, Gigantes y Rangers que han mostrado interés en este grupo de venezolanos, sin embargo, su mercado no se ha movido.

Luis Arráez de bateador élite a no tener equipo

Luis Arráez, bicampeón bateo en Grandes Ligas, pasa de estrella a agente libre sin firma pese a proyectar 5x14 millones. Su valor elite choca con un mercado saturado de segunda bases; donde él termina siendo el eslabón débil al no aportar carreras impulsadas en un equipo.

Arráez seguramente tendrá un mercado movido a medida que se acerque el Spring Training. Mientras tanto debe seguir trabajando y negociando un contrato que lo de regularidad en un equipo para terminar su carrera en el mejor beisbol del mundo.