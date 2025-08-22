Shakira revoluciona en Los Cabos con ajustado traje de baño (+Imágenes)

Suscríbete a nuestros canales

A los 48 años la cantante y compositora colombiana Shakira, puede darse el lujo de asistir a la playa y colocarse un traje de baño de dos piezas, luciendo radiante. Recientemente, la ganadora de cuatro premios Grammy, fue capturada en Los Cabos, México.

Puro sabor

La estrella nacida y criada en Barranquilla, llevaba un bañador de dos piezas en color rosa y con tirantes de los lados, envolviendo a la perfección su delgada silueta. Su cabello rizado y sin una gota de maquillaje, demuestran como la artista ama mostrarse totalmente al natural.

En una de las fotografías aparece estirándose con calma frente al mar, para recargar energías y seguir deslumbrante en la segunda parte de su gira mundial “Las Mujeres ya no lloran Tour”, que finaliza el 9 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina.

En las fotos de Shakira no aparecen Milan y Sasha, sus dos retoños, fruto de la relación que sostuvo por 12 años con el exfutbolista español Gerard Piqué. Una mini falda a juego con el bañador, acentúan las emblemáticas caderas de la intérprete, quien es una de las figuras hispanas más importantes del mundo.

Disfrutar de estar sola

La conocida “Loba”, aprovechó la tranquilidad del mar y la arena para meditar, mientras el sol cubría todo su cuerpo. En otra imagen aparece acostada con los ojos cerrados, un momento de privacidad solo para ella.

No es la primera ocasión que Shakira se muestra luciendo sensual en traje de baño, en su gira deleita al público con un vestuario de altura repleto de transparencias y brillo.