Pillan a Shakira junto a Antonio de la Rúa en un restaurante: Aquí el vídeo

En redes sociales circula un vídeo en donde se ve a Shakira y su ex Antonio de la Rúa muy felices cenando en un restaurante. Las imágenes han levantado sospecha de una posible reconciliación luego de 14 años separados.

Aunque la agenda de la cantante está llena por estar en medio de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, al parecer tuvo un tiempo libre para reencontrarse con quien fue su pareja por una década.

Sin embargo, los ex no estaban solos; en la mesa se observaban varias personas cercanas, incluyendo a los hijos de la artista, Milan y Sasha, lo que demuestra una relación estrecha al punto de compartir con su familia.

Una relación cercana

Por muchos años a Shakira no se le vinculaba con Antonio de la Rúa, hasta el 2024, cuando el argentino le dio like a una de sus publicaciones del Día de la Madre, este gesto encendió las alarmas de un posible acercamiento.

Meses más tarde, Zulu, hija de su expareja caminó junto a la colombiana en su concierto celebrado en Argentina en el mes de marzo. Según algunas fuentes, el abogado se encontraba presente en el evento pero ocultó su identidad para no generar escándalo.

Estos recientes acercamientos, si bien no confirman una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa, sí evidencia una amistad que han logrado construir luego de vivir una historia de amor.

Historia de amor

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa inició al principio de los 2000, en su momento fue una de las parejas más aclamadas de la industria de la música. Durante esos años, la colombiana experimentó el auge de su carrera como cantante con grandes éxitos en las listas musicales.

Su amor por el argentino, inspiró grandes canciones que hoy son himnos musicales como “Día de Enero”, “Suerte” y “Sale el Sol y Lo que más”. A pesar de la fructífera de su relación, tras 11 años de amor ambos tomaron caminos separados.