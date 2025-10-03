Yangel Herrera vuelve a los entrenamientos y se acerca su debut

Suscríbete a nuestros canales

El esperado debut de Yangel Herrera con la Real Sociedad está a punto de concretarse. El mediocampista venezolano ha dado un paso crucial en su recuperación al regresar a los entrenamientos grupales con el resto de la plantilla, dejando atrás la lesión muscular que lo mantuvo inactivo desde su llegada al club.

La recuperación del ex jugador del Girona ha sido monitoreada de cerca, y su presencia en el césped junto a sus compañeros confirma que ha superado el problema físico. Este regreso a la dinámica de grupo es el último obstáculo antes de poder ser considerado oficialmente para la competición.

El cuerpo técnico de la Real Sociedad será prudente y lo estará evaluando en los próximos días. El enfoque principal estará en verificar que la zona muscular lesionada no presente molestias y asegurar que el venezolano mantenga una buena dinámica en los ejercicios y pueda seguir el ritmo del equipo.

¿Debut en LaLiga este domingo?

Con la ventana internacional a la vuelta de la esquina, el partido de este fin de semana se presenta como la oportunidad ideal para que Yangel Herrera se estrene y vista por primera vez los colores del conjunto "vasco".

Próximo Partido: Real Sociedad vs. Rayo Vallecano .

Fecha y Hora: Domingo 5 de octubre a las 12:30 PM (hora de Venezuela).

Lugar: Estadio de Anoeta.

Un debut inminente

Si Yangel Herrera demuestra estar totalmente recuperado y en forma durante estos días de entrenamiento, el técnico podría incluirlo en la convocatoria. Esto abriría la posibilidad de que el talentoso mediocampista criollo debute y sume sus primeros minutos con la camiseta "txuri-urdin" en LaLiga española.

No cabe dudas, que su incorporación es fundamental para la Real Sociedad, que busca reforzar su centro del campo. Actualmente, están en puestos de descenso con apenas cinco puntos en siete partidos, por lo que, esperan que con Yangel la situación pueda cambiar.