¡Ve la luz! Mira el partidazo de Jon Aramburu en la Liga Española

El defensor venezolano Jon Aramburu ha sido clave en la primera victoria de la temporada para la Real Sociedad, que se impuso 1-0 al Mallorca. El equipo, que no había tenido un inicio de campaña ideal, necesitaba con urgencia este triunfo para levantar cabeza en la liga, y la sólida actuación del "Búfalo" fue fundamental para conseguirlo.

Una actuación sólida y números que lo respaldan

El ex jugador del Deportivo La Guaira demostró en el campo la versión que los aficionados de la Real Sociedad y la Vinotinto extrañaban.

Según las estadísticas de Sofascore, el venezolano tuvo una puntuación de 7.3, una de las más altas del partido. Su desempeño defensivo fue impecable, registrando siete despejes y tres tackles, lo que muestra su compromiso y su capacidad para neutralizar los ataques rivales.

Además de su solidez en la defensa, Jon Aramburu también fue un jugador importante en la distribución del balón, con un 78% de precisión en sus pases. Su habilidad para ganar duelos también se destacó, con seis duelos ganados que le permitieron dominar su banda derecha.

Un triunfo crucial para el futuro

Con esta victoria, la Real Sociedad suma sus primeros tres puntos de la temporada, ubicándose en el puesto 16 con un total de cinco unidades en seis partidos disputados. Cabe destacar, que el lateral de 23 años ha sido titular en cinco de los seis compromisos mencionados.

Dicho resultado le da un respiro al equipo y le permite afrontar las próximas jornadas con mayor confianza. Los fanáticos esperan que el buen momento de Jon Aramburu se mantenga y que sirva de motor para que el equipo vasco pueda escalar posiciones y retomar el nivel que lo ha caracterizado en las últimas temporadas.

El siguiente encuentro será por la Liga Española ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic, el domingo 28 de septiembre a las 12:30 PM (hora de Venezuela).