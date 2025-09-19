¡Cuesta abajo! Así fue la preocupante actuación de Jon Aramburu en LaLiga (+Datos)

Suscríbete a nuestros canales

La reciente derrota de la Real Sociedad por 3-1 ante el Real Betis en la Liga Española ha encendido las alarmas, no solo por la situación del equipo, que coquetea con la parte baja de la tabla, sino también por el preocupante rendimiento de Jon Aramburu.

El joven lateral derecho está atravesando un momento de baja forma que se ha reflejado tanto en su club como en sus actuaciones con la selección de Venezuela.

Un partido para el olvido

Las estadísticas del encuentro contra el Betis son un claro reflejo del mal momento de Aramburu. En los 75 minutos que estuvo en el campo, recibió una de las puntuaciones más bajas del partido, un 5.8 según Sofascore. Sus números evidencian las dificultades que enfrentó:

Recibió una tarjeta amarilla.

Fue regateado en tres ocasiones.

Ganó solo 6 de 13 duelos.

Perdió la posesión 16 veces.

Tuvo una precisión de pases de apenas 58%.

Estos datos, más allá de la derrota del equipo, subrayan la falta de confianza y la vulnerabilidad defensiva que ha mostrado el jugador en sus últimas presentaciones.

Su potencial debe resurgir

El mal momento de Jon Aramburu es motivo de preocupación para los aficionados venezolanos, quienes conocen de cerca su potencial. El "Búfalo" ha demostrado en el pasado ser un lateral sólido y con proyección ofensiva, capaz de marcar la diferencia en el campo. Sin embargo, su actual desempeño está muy lejos de esa versión.

La Real Sociedad se encuentra en una situación complicada, al borde de la zona de descenso, y necesita que sus jugadores clave recuperen su nivel.

El resurgimiento del criollo sería fundamental para ayudar a su equipo a salir de esta crisis y también sería vital para la Vinotinto, que espera contar con su mejor versión de cara a los próximos desafíos.