¡Casi listo! Yangel Herrera compartirá vestuario con Jon Aramburu ¿Que falta para que su fichaje sea oficial?

Yangel Herrera está por cambiar de aire tal y como lo pedía. La llegada del venezolano a la plantilla de Sergio Francisco es casi un hecho, luego de un traspaso entre el Girona y la Real Sociedad, según ha informado el periodista Nil Solá de la Cadena SER, el ‘vinotinto’ estaría volando hoy a Donostia para someterse al acostumbrado chequeo médico y poder pactar con el que será su nuevo equipo.

El acuerdo contempla que Yangel se incorpore de inmediato al equipo donostiarra, a pesar de que actualmente se encuentra lesionado. Su llegada ocurre en un momento clave para el conjunto guipuzcoano, que está urgido de soluciones inmediatas en el centro del campo luego de comenzar la temporada de manera irregular y con vacíos en la defensa.

Por menos de 15 millones

También se conoció que la operación se cerrará por un monto menos de 15 millones de euros. Yangel, se despide luego de tres temporadas con el Girona y será el segundo venezolano de la plantilla de la Real Sociedad, junto a Jon Aramburu.

Lesión de Yangel Herrera

El traspaso está por oficializarse, pero no hay que olvidar que el futbolista llega con una lesión muscular. Según, Herrera tendrá que estar de baja entre 6-8 semanas. Mientras que otros medios, cómo MD, aseguran que podría estar de baja sólo un mes.

Sin utilizar a Sadiq Umar

Luego de tantas especulaciones, la operación logró su rumbo sin involucrar a Sadiq Umar, es por eso que el nigeriano estaría cerca de pasar nuevamente cedido al Valencia, que mejoró su oferta inicial.