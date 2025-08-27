Yangel Herrera mantiene su deseo de cambiar de equipo en España pese a su lesión

Suscríbete a nuestros canales

El Girona no está dispuesto a luchar por nadie, incluso sus puertas están abiertas. Esto, frente al nuevo deseo del venezolano Yangel Herrera, quien ha solicitado abandonar el club esta semana.

El jugador venezolano de 27 años sostuvo una reunión con Míchel Sánchez y la dirección deportiva del club, para comunicarles que su deseo es no continuar más en las filas del Girona. Incluso, ha pedido a Quique Cárcel que comiencen las negociaciones con la Real Sociedad para su traspaso.

Además, se conoció que el club txuri-urdin también tiene interés en él, por lo que el criollo ve con buenos ojos cambiar de destino.

Yangel Herrera cree que su ciclo en el Girona, a pesar de tener un contrato vigente hasta el 2027, llegó a su fin. Considera que partir a la Real Sociedad daría un plus a su carrera. Aunque claro está, su valor en el mercado es de 15 millones y el club gerundense no va a regalar ninguna de sus piezas.

Una jugada maestra de la Real Sociedad

Frente a esto, a la Real Sociedad le tocará negociar, y sacar la billetera, aunque tiene una carta bajo manga: Umar Sadiq. El delantero que no entra en el esquema de Sergio Francisco y desde hace rato le andan buscando una salida. La Real Sociedad, podría negociar con el Girona, que está necesitando cubrir la zona de ataque.

Lo que es una hecho es que, las negociaciones entre Real y Girona ya han comenzado y Sadiq es una opción importante. Lo que se está manejando es, llevar a Yangel Herrera a la Real Sociedad a cambio de Sadiq y una suma de dinero.

Yangel Herrera no disponible

Ahora bien, hay un punto importante que debe tener presente la Real. Y es que actualmente Yangel Herrera está lesionado, según la Cadena Ser, podría estar de seis a ocho semanas de baja. Incluso, debido a esta baja ha quedado por fuera en la lista de convocados de Venezuela para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.