Yangel Herrera se lesiona y peligra su participación en la fecha FIFA

La preocupación se ha instalado en el seno de, la Vinotinto, tras conocerse la noticia de la lesión del mediocampista Yangel Herrera, una de las figuras más importantes del equipo. La noticia llega en un momento crítico, a pocos días de los vitales duelos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

La alarma se encendió durante el partido de su club, el Girona, contra el Villarreal. Herrera tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a molestias musculares que le impidieron continuar en el compromiso.

Aunque la gravedad de la lesión aún no ha sido confirmada por el cuerpo médico de su equipo, el hecho de que abandonara el campo tan temprano ha generado gran inquietud en la afición y en el cuerpo técnico de la Vinotinto.

Duro golpe para Venezuela

La posible ausencia de Yangel Herrera es un duro golpe para el esquema de Fernando Batista. El mediocampista ha sido pieza clave en el repunte del equipo nacional, aportando no solo con su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, sino también con su llegada al área rival y su experiencia en el mediocampo.

La preocupación es aún mayor si se considera que Venezuela enfrenta una de las fechas FIFA más importantes de su historia reciente. La Vinotinto se juega gran parte de sus opciones de clasificación al Mundial en los próximos duelos contra dos gigantes del continente: Argentina y Colombia.

Para estos partidos, el técnico Fernando Batista espera poder contar con todas sus figuras, y la incertidumbre en torno a la salud de Herrera aumenta la presión. Todo el país está a la espera de un parte médico oficial que determine la magnitud de la lesión y el tiempo de recuperación de Yangel.

Por ahora, solo queda la esperanza de que sea una molestia leve y que el jugador pueda recuperarse a tiempo para defender la camiseta de la Vinotinto en esta recta final hacia el sueño mundialista.