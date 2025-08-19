Yeferson Soteldo regresa a los entrenamientos: ¿Estará con la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

Buenas noticias llegan a los predios de la Vinotinto sobre una de sus principales figuras. Se trata de Yeferson Soteldo, de quien a principios de mes se confirmó una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho.

Desde ese momento las alarmas saltaron en el combinado nacional, justamente, por la importancia del jugador en los planes de Venezuela, de cara a la doble feche de eliminatorias en las que se jugará las opciones de ir al Mundial 2026.

Ahora bien, las nuevas informaciones que surgen sobre el criollo son más alentadoras, porque según el periodista Luis Omar Torrealba el venezolano habría regresado regresa a los entrenamientos.

Se tendrá calma con Yeferson Soteldo

El comunicador detalló, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que su regreso a la acción es parcial y progresivo, por lo que se mantiene la calma con su recuperación.

"Yeferson Soteldo inició trabajos de readaptación en Fluminense. Dejó atrás la fase de tratamiento médico y ahora empieza entrenamientos progresivos en cancha para recuperar ritmo. Venezuela se enfrenta a Argentina por Eliminatorias en 16 días", escribió Torrealba.

Recientemente, el propio técnico de la Vinotinto, Fernando 'Bocha' Batista, dejó algunas declaraciones y dentro de todo lo que dijo también se refirió a la situación del jugador, en un contexto en el que se mostró positivo, afirmando además que confía en que pueda estar para la doble jornada.

Aunque sí fue más cauto en afirmar si Yeferson Soteldo podrá estar al 100% para los partidos contra Argentina (el 4 de septiembre) y Colombia (el 9 de septiembre)