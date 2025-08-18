¡La Vinotinto se preocupa y Bolivia celebra! Vinícius Jr. no estará con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia que está generando un gran revuelo en el fútbol sudamericano ha salido a la luz desde Brasil. Según los reportes, Carlo Ancelotti ha tomado una decisión que podría tener un impacto significativo en la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Se ha confirmado que Vinícius Jr. no será convocado para la próxima doble fecha FIFA, una medida que, de acuerdo a la información, tiene como principal objetivo priorizar el estado físico del talentoso delantero.

¡No estará en la altura de Bolivia!

La decisión de Carlo Ancelotti se basa en una combinación de factores tácticos y de precaución. Vinícius Jr. está suspendido para el primer partido contra Chile, por lo que su participación se limitaría al segundo encuentro.

Ante este panorama, el técnico italiano prefiere que el jugador se quede en Madrid para descansar, en lugar de realizar el largo viaje a La Paz para enfrentar a Bolivia a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar.

Con la temporada de clubes en pleno apogeo, el entrenador busca evitar cualquier riesgo de lesión o fatiga, pensando más en el rendimiento a largo plazo de su estrella que en la necesidad de tenerlo en un partido específico; sobre todo, teniendo en cuenta que ya están clasificados al Mundial.

Malas noticias para la Vinotinto...

La noticia, aunque no impacta directamente en el partido contra Chile, tiene un eco importante en la tabla de posiciones, especialmente para Venezuela y Bolivia.

Para la Vinotinto, esta es una muy mala noticia. El equipo venezolano actualmente se encuentra luchando por el puesto de repechaje, y cada punto es crucial.

Si la "Verde", sin enfrentarse a un jugador del calibre de Vinícius, logra ganar en casa, obligaría a Venezuela a conseguir una victoria contra Colombia en la última jornada para asegurar el séptimo puesto. La diferencia de solo un punto entre ambos países hace que cada resultado en la recta final sea determinante.

Por otro lado, Bolivia celebra la ausencia de Vinícius. Tras esta decisión de Ancelotti, la esperanza boliviana de sumar puntos vitales aumenta considerablemente, lo que podría cambiar el destino de la carrera por el repechaje.