Lionel Messi quiere despedirse de Argentina en Eliminatorias pese a lesión

Desde el pasado 2 de agosto, Lionel Messi, se quejó de molestias musculares en su pierna derecha durante la fase de grupos de Leagues Cup ante el Necaxa de México.

Sin embargo, poco más de una semana después, regresó a los entrenamientos en cancha para sorpresa de los demás jugadores del Inter de Miami y del director técnico, Javier Mascherano (ex-compañero de Messi en el FC Barcelona).

Un catalizador de por medio

La intención inmediata del rosarino es volver a la acción este próximo sábado 16, cuando el conjunto de Florida enfrente a LA Galaxy, pero otra de las motivaciones del argentino será poder entrar en la convocatoria de su selección.

No en vano, el 4 de septiembre, cuando Argentina se enfrente a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, la ''Pulga'' podría estar disputando su último partido de Eliminatorias Sudamericanas en su país natal.

Aunque no sea la última fecha del premundial de cara a México, Estados Unidos y Canadá 2026, sí será el último partido de local que jugará la albiceleste antes del Mundial.

Otro aspecto que capturó la atención de la opinión pública fue la ausencia de Rodrigo De Paul, quien durante el inicio de esta semana no participó en las prácticas por asuntos relacionados a sus trámites de su visado laboral.

Aún así, es muy posible que ambos bicampeones de América estén presentes en la próxima jornada de la MLS a disputarse en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.