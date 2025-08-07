Lionel Messi tiene este increíble récord en todas las competiciones internacionales

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda una de las carreras más exitosas del fútbol mundial la tiene Lionel Messi, quien en la actualidad milita en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), primera división del balompié en Estados Unidos. Durante ese recorrido el astro argentino ha impuesto una gran cantidad de récords individuales.

Una de las marcas que surgió luego de su última presentación en la League Cup, torneo que se disputa entre los equipos de la MLS y de Liga MX mexicana, es que Lionel Messi nunca ha sido eliminado en la primera ronda de todos los torneos internacionales (contando clubes y selección) donde ha competido.

Historial del récord de Messi

La noche del miércoles, el Inter Miami se impuso 3-1 sobre el conjunto mexicano Pumas en la última jornada de la fase de grupos de la League Cup, con lo cual el club de Florida aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo regional, donde Messi no jugó debido a una lesión pero extendió su marca en este particular renglón.

Según el medio de comunicación DANZ de España, el astro argentino ha disputado 38 competencias internacionales, entre clubes y selección, y en todas logró avanzar más allá de la fase de grupos.

El historial abarca: 19 de 19 en Champions League (entre Barcelona y PSG), 15 de 15 con la selección de Argentina y 4 de 4 con el Inter Miami.



