Leagues Cup: ¡Sin Messi! Luis Suárez comanda clasificación del Inter Miami

El Inter Miami cerró su Fase de Grupos de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los mejores equipos de la Major League Soccer y la Liga MX, al enfrentar en el Chase Stadium de Florida a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego de ganar su primer partido en el último minuto frente al Atlas y después derrotar en la tanda de penales a Necaxa, los de la Florida necesitaban un triunfo para ubicarse entre los primeros cuatro de la MLS y meterse en cuartos de final.

Lionel Messi no estuvo en este partido debido a su lesión de la fecha pasada. No obstante, Luis Suárez fue la gran figura del encuentro al contribuir con los tres goles de su equipo en la victoria por 3-1.

Durante el primer tiempo, luego de que 'Las Garzas' estuviesen abajo en la pizarra por el gol de Jorge Ruvalcaba, el uruguayo asistiría a Rodrigo De Paul para que este no solo emparejara, sino que estrenara también su cuenta goleadora con el Inter Miami.

Para el complemento, habría una pena máxima en favor de los dueños de casa. 'El Pistolero' sería el encargado de cobrar y no tendría miedo de picar el balón para anotar el 2-1 al más puro estilo de Antonin Panenka.

El tercer gol de los locales no tardó en llegar, siendo Luis Suárez, una vez más, quien fabricaría la diana rosa, asistiendo en esta oportunidad a Tadeo Allende, quien venció en el mano a mano al portero Miguel Ángel Paúl.

Inter Miami logra así dos triunfos y un empate (con victoria por penales) en la primera ronda, sumando ocho puntos de nueve posibles y avanzando así a los cuartos de final, donde podría jugar contra Pachuca, Tigres de la UANL, Puebla o Juárez.