Cómo le fue a Salomón Rondón en su último juego de pretemporada

Este miércoles, 6 de agosto, el Real Oviedo disputó su último compromiso en pretemporada, previo a lo que será el inicio liguero el próximo 15 del mismo mes ante el Villarreal. Este duelo de preparación contó con la presencia del criollo Salomón Rondón, que demostró ya estar muy presente en los planes del técnico Veljko Paunović.

Justamente, esa aseveración cobra valor cuando se observa que el atacante de la Vinotinto fue titular en el partido, siendo el referente en ataque.

Jugó los primeros 45' del compromiso y se fue al descanso sin goles a su cuenta, así como con un empate a cero en el marcador. Esa paridad se rompió en la segunda parte, cuando aparecieron los tantos.

Primero anotaría el equipo 'oviedista' por intermedio de Federico Viñas al 48', para que posteriormente el Deportivo La Coruña le diera vuelta al parcial con dianas de Charlie Patiño (62') y Zakaria Eddahchouri (56').

El presente de Salomón Rondón en el Oviedo

En este compromiso no pudo dejar su mejor versión ante las pocas veces que lo buscaron en ataque, en medio de un cotejo muy disputado en el mediocampo, sin ocasiones tan claras mientras se mantuvo en campo.

El criollo no tardará mucho en medirse contra los mencionados colosos españoles, en un arranque que pinta a ser complejo para su equipo por los rivales que tendrá en esas primeras seis jornadas.

El venezolano ya sabe lo que es anotar con el Real Oviedo, después del gol que firmara en el compromiso previo al de La Coruña, ante Cultural Leonesa, que sirvió para el definitivo 1-0.

Todos esos encuentros del club están orientados de cara al debut liguero, programado ante Villarreal el venidero 15 de agosto, para que después -ya en la segunda fecha- deban medirse a un candidato en el torneo, Real Madrid (24 de agosto).

Esas primeras jornadas no serán de un recorrido sencillo porque consta de equipos como Real Sociedad (30 de agosto), Getafe (14 de septiembre) y Elche (21 de septiembre), antes del gran duelo contra el FC Barcelona, el 24 de septiembre, en condición de locales para la sexta jornada.

Salomón Rondón con su regreso a España querrá demostrar parte de lo que hizo en clubes como Las Palmas y Málaga, en los que convirtió 12 y 27 goles, respectivamente, en un paso de 47 partidos con 'La Unión Deportiva' y 72 con 'los malaguistas'.