Omar López ofrece una visión clara sobre la conformación de Venezuela para el Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está cada vez más de cerca de subir su telón, y eso sin duda es motivo de alegrías para los fanáticos de la pelota. Para esta venidera edición, Venezuela parte nuevamente como una de las favoritas a levantar el título, ya que cuenta con una larga lista de peloteros talentosos en todas sus líneas.

Incertidumbre con los jugadores de Venezuela

Sin embargo, no todo está saliendo de la mejor manera para el manager Omar López y su staff técnico en cuanto a la conformación del roster. A falta de muy pocas semanas para reunirse, todavía no ha recibido la aprobación completa de la mayoría de sus jugadores preseleccionados.

"Hasta la fecha, de los 50 a 35 peloteros que se redujo la lista, solo teníamos la aprobación de la elegibilidad completa para participar como de tres o cuatro", señaló el estratega venezolano al periodista Fernando Arreaza durante una entrevista.

Luego complementó: "Además de eso, también salieron muchísimos nombres en la lista crónica, que es una regulación donde MLB está protegiendo a sus jugadores y a sus organizaciones a los intereses de los equipos".

Por lo pronto, Omar López sigue enfocado en lo que será el inicio de los entrenamientos de Venezuela de cara al Clásico Mundial, a partir del 1 de marzo. Y es que una de las buenas noticias que pudo adelantar fue que, hasta ahora, ningún pelotero ha declinado sus intenciones de participar con la selección en el torneo.

"Todavía de los 35 que se redujo salieron muchos en la lista crónica, y solo hemos recibido el "ok" completo de que pueden participar en el Clásico Mundial de tres o cuatro más. Y de la intención de participar no hemos recibido ningún correo donde ningún pelotero haya dicho que no", finalizó.