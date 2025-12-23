¿Prioridad o negocio? El éxodo de estrellas dominicanas para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lo que solía ser un compromiso ineludible para el pelotero dominicano parece estar atravesando una transformación profunda. A medida que se acerca el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, una ola de renuncias de nombres estelares ha encendido las alarmas en la fanaticada y la prensa especializada, revelando un cambio de paradigma en las prioridades de los jugadores de Grandes Ligas.

Las bajas de peso

La lista de peloteros que han dicho "no" a representar a la patria incluye a figuras que atraviesan el mejor momento de sus carreras. Nombres como Teoscar Hernández, Elly De La Cruz, Rafael Devers y Marcell Ozuna han confirmado que no vestirán el uniforme tricolor en esta edición.

Esta tendencia refleja que, para muchos, la carrera profesional, la integridad física y el futuro financiero hoy tienen un peso específico mayor que el romanticismo de la camiseta nacional.

El factor "agencia libre": el caso de los lanzadores

La lógica contractual parece ser el motor principal detrás de estas decisiones, especialmente en el departamento de pitcheo:

Framber Valdez: Al encontrarse actualmente en la agencia libre , el zurdo considera que lo más inteligente para su futuro es integrarse de inmediato con su próximo equipo. El enfoque está en adaptarse a su nuevo entorno y asegurar un contrato que defina el resto de su vida profesional.

Freddy Peralta: Con la agencia libre en el horizonte al finalizar la próxima temporada, el derecho necesita concentrarse al máximo en mantenerse sano. Para Peralta, proteger su valor de mercado en un año clave es una prioridad que supera la participación en el torneo internacional.

Entre el sentimiento y el profesionalismo

Aunque para el fanático dominicano (acostumbrado a ver a sus ídolos jugar con pasión por el país) estas negativas resultan dolorosas, el análisis frío sugiere una realidad distinta. El béisbol, más allá de ser un deporte, es el trabajo y sustento de estos atletas.

"Hay que entender que cada decisión está ligada a años de sacrificio. Un contrato de Grandes Ligas no solo representa un logro deportivo, sino la seguridad económica de varias generaciones", señalan analistas del sector.

El reto ahora queda en manos de la federación dominicana, que deberá armar un equipo competitivo con aquellos que sí decidan tomar el riesgo, en un escenario donde el negocio del béisbol parece estar ganando la partida al orgullo nacional.