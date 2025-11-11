WBC

WBC: Omar López asegura que tiene un 70% del equipo listo

De cara al próximo Clásico Mundial

Por

Meridiano

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 10:38 pm
WBC: Omar López asegura que tiene un 70% del equipo listo
Foto: Cortesía
En una entrevista con el periodista Daniel Álvarez, el mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, Omar López, dio algunos detalles sobre la estructura de la delegación criolla de cara a la estructura del roster para el torneo que será en marzo del 2026.

López confirmó que el equipo está un 70% armado y listo con peloteros que tienen garantizado su lugar en el roster de Venezuela para el torneo.

“Ellos ya están seguros y ninguno de ellos ha dicho nada”, confesó. “Lo hemos mantenido en silencio porque hay que mantenernos unidos. Son alrededor de 30 en el roster, ya hay algunos que saben que son seguros en la selección. Los demás tienen que esperar por los permisos. Pero el resto ya es seguro, porque terminaron sanos la mayoría”.

“Ya nosotros estamos adelantados, pero no podemos decir nada porque no tenemos los grupos”, sentenció.

 

Lunes 10 de Noviembre de 2025
Beisbol