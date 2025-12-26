NBA

Stephen Curry se une a este grupo histórico tras alcanzar una increíble cifra redonda

El "Chef" se enfrentó por primera vez a su ex compañero Klay Thompson

Neyken Vegas
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 10:17 pm
Las jornadas de Navidad siempre son especiales en el mejor baloncesto del mundo y más allá de la tradición especial, este 25 de diciembre de 2025, será histórico para Stephen Curry, quien ingresó a un grupo selecto de jugadores.

El quinteto de los Golden State Warriors doblegó a los Dallas Mavericks con marcador final de 126-116, en el que significó el primer duelo como rivales entre los "Splash Brothers", desde que Klay Thompson fue enviado a la franquicia que hace vida en Texas.

Stephen Curry hace historia con esta cifras redonda de puntos:

En este choque, el "Chef" fue el máximo anotador de su quinteto, con un total de 23 anotaciones. Además, tomó tres rebotes y repartió cuatro asistencias; para destacar entre los suyos.

Lo más resaltante de la noche, fue que esos 23 aciertos de cara al aro, le permitieron superar los 26.000 puntos en su carrera, convirtiéndose en apenas el jugador número 22 en la historia de la NBA en alcanzar dicha cifra redonda y el número cinco entre los activos, para seguir aumentando su legado más allá de los tiros de larga distancia.

Lista de jugadores que llegaron a 26.000 puntos en temporada regular:

  1. LeBron James (Activo)
  2. Kareem Abdul-Jabbar
  3. Karl Malone
  4. Kobe Bryant
  5. Michael Jordan
  6. Dirk Nowitzki
  7. Wilt Chamberlain
  8. Kevin Durant (Activo)
  9. Shaquille O'Neal
  10. James Harden (Activo)
  11. Carmelo Anthony
  12. Moses Malone
  13. Elvin Hayes
  14. Hakeem Olajuwon
  15. Oscar Robertson
  16. Dominique Wilkins
  17. Russell Westbrook (Activo)
  18. Tim Duncan
  19. Paul Pierce
  20. John Havlicek
  21. Kevin Garnett
  22. Stephen Curry (Activo).

Jueves 25 de Diciembre de 2025
Baloncesto