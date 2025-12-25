Paz en los Warriors: Kerr y Green resuelven sus diferencias tras el tenso cruce en Orlando

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en los Golden State Warriors parece haberse calmado tras el tenso intercambio que protagonizaron el entrenador Steve Kerr y el estelar Draymond Green. El incidente, que se volvió viral durante la victoria de los Warriors por 120-97 sobre el Orlando Magic el pasado lunes, llevó a Kerr a expresar públicamente su arrepentimiento por lo sucedido.

"El lunes por la noche no fue mi mejor momento; fue precisamente cuando más necesitaba mantener la calma en la reunión previa al partido", admitió el técnico este miércoles, según reportó Tim Bontemps de ESPN. "Lamento mis acciones en ese intercambio. Me disculpé con Draymond, él se disculpó conmigo y ambos extendimos esas disculpas a todo el equipo".

Kerr restó importancia a la gravedad del asunto a largo plazo, atribuyéndolo al carácter de ambos: "Estas cosas pasan, sobre todo cuando se trata de dos personas tan competitivas. En los 12 años que llevamos juntos, esto ha ocurrido ocasionalmente. No me siento orgulloso, pero es parte de nuestra dinámica".

Un vestuario que sabe manejar la presión

El conflicto estalló a falta de 8:31 minutos para el final del tercer cuarto. Durante un tiempo muerto, se vio a Green y Kerr enfrascados en una acalorada discusión que terminó abruptamente cuando el alero abandonó la duela para dirigirse al vestuario, mientras Kerr intentaba reorganizar la jugada con el resto del grupo.

Tras el encuentro, Green explicó que sintió que "era mejor retirarse" de la situación para evitar que el conflicto escalara. Aunque el jugador regresó al banquillo poco después, Kerr tomó la decisión técnica de mantenerlo fuera de acción durante los últimos 20 minutos del partido. Pese a lo llamativo del incidente, fuentes de ESPN indicaron que es poco probable que la organización de Golden State imponga una disciplina formal a Green por su breve retiro al vestuario.

Lealtad hasta el final del camino

Más allá del roce momentáneo, Kerr dejó claro que su relación con el veterano defensor sigue siendo el pilar de su proyecto deportivo. El entrenador subrayó que su deseo es que ambos pongan fin a sus trayectorias profesionales vistiendo los colores del Área de la Bahía.

"Mi objetivo principal, honestamente, es que él termine su carrera como un 'Guerrero' con nosotros luchando metafóricamente —no literalmente—, compitiendo juntos hasta que ambos nos retiremos", afirmó Kerr. "Creo que eso va a suceder porque confío en Draymond, confío en mí mismo y creo en todo lo que hemos construido durante más de una década".

A sus 35 años, Draymond Green se encuentra en su decimocuarta temporada en la NBA, todas con Golden State. El cuatro veces campeón de la liga sigue siendo una pieza fundamental en el esquema del equipo, promediando 8,1 puntos, 6,1 rebotes y 5,1 asistencias en los 24 partidos que ha disputado como titular en esta campaña.