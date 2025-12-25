¿Se irá del equipo? Draymond Green manifiesta frustración con Warriors por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En el dinámico y exigente ecosistema de la NBA, pocas figuras son tan determinantes y, a la vez, tan sacrificadas como Draymond Green. El corazón defensivo de los Golden State Warriors ha vuelto a ser el centro de atención, no por una nueva exhibición técnica, sino por una creciente y comprensible frustración que amenaza con redefinir la estructura del equipo de la Bahía.

El peso de la pintura: Un desafío físico constante

Draymond Green, cuya estatura y envergadura se asemejan más a las de un alero alto que a las de un pívot tradicional, ha pasado gran parte de su carrera desafiando las leyes de la física. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador y diversos análisis de rendimiento sugieren que el jugador está llegando a un punto de inflexión. Green está frustrado por la obligación sistemática de tener que marcar a los pívots rivales todas las noches, una tarea que implica un desgaste físico demoledor.

La era del "small-ball", que los propios Warriors ayudaron a cimentar, ha evolucionado hacia una liga donde los hombres grandes no solo son altos, sino extremadamente ágiles y potentes. Enfrentarse cada 24 o 48 horas a colosos de más de 2.10 metros y 115 kilos de peso está pasando una factura evidente en la salud del cuatro veces campeón de la NBA.

Versatilidad vs. Longevidad

La frustración de Green no nace de una falta de voluntad, sino de una preocupación por su longevidad y su eficacia. Cuando Draymond es forzado a jugar como el cinco del equipo, su capacidad para actuar como un "safety" defensivo —ayudando en las coberturas, interceptando líneas de pase y organizando la defensa desde el perímetro— se ve drásticamente reducida. Al estar anclado en la pintura luchando por rebotes y defendiendo el poste bajo, los Warriors pierden a su mejor estratega en movimiento.