NFL: ¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2027?

La fiebre por el fútbol americano no se detiene. Tras el cierre de una temporada vibrante en Santa Clara, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots protagonizan el Super Bowl 2026, las miradas de los aficionados ya se posan sobre el horizonte de 2027. La NFL, conocida por su minuciosa planificación, tiene todo listo para que el evento deportivo más grande del planeta regrese a una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos.

Cuando se juega el Super Bowl 2027

La edición LXI del Super Bowl ya tiene una casilla reservada en el calendario. El partido que definirá al campeón de la temporada 2026 se llevará a cabo el domingo 14 de febrero de 2027. Esta fecha tiene una particularidad especial: será la primera vez en la historia de la liga que la gran final coincida con la celebración del Día de San Valentín.

Aunque el horario exacto del "kickoff" se confirmará meses antes del evento, se espera que siga la tradición de iniciar a media tarde en la costa oeste para alcanzar el horario estelar en todo el país.

La sede elegida

Para la edición de 2027, la NFL ha decidido mantener el espectáculo en el estado de California, pero trasladando la sede hacia el sur. El Super Bowl LXI se mudará a Los Ángeles, específicamente a la ciudad de Inglewood. El escenario no podía ser otro que el imponente SoFi Stadium, considerado uno de los recintos más vanguardistas y costosos del mundo.

Una joya tecnológica en Inglewood

Inaugurado en 2020, el SoFi Stadium es el hogar compartido de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. Con una capacidad que puede expandirse hasta los 100.000 espectadores para eventos de esta magnitud, el estadio destaca por su diseño arquitectónico disruptivo y su famosa pantalla "The Infinity Screen", una estructura circular de doble vista que rodea el campo.

Esta será la segunda ocasión en que el SoFi Stadium reciba un Super Bowl, tras haber sido el escenario de la edición LVI en 2022, donde los Rams se coronaron campeones en su propia casa ante los Cincinnati Bengals.