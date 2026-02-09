Super Bowl LX: ¿Cuánto? La increíble evolución del costo de un anuncio publicitario

El Super Bowl no es solo el evento deportivo más importante en Estados Unidos; es el "Mundial" de la publicidad. Lo que comenzó en 1965 como una inversión considerable pero accesible, se ha transformado en 2026 en una apuesta de 8 millones de dólares por apenas 30 segundos de atención.
El histórico de precios: ¿Cuánto cuesta 30 segundos de gloria?
A continuación, presentamos la evolución del costo promedio de un comercial de 30 segundos, basada en datos de Superbowl-ads:
|Año
|Costo promedio (USD)
|Incremento porcentual (aprox.)
|1965
|$37,600
|Punto de partida
|1975
|$110,000
|+192%
|1985
|$550,000
|+400%
|1995
|$1,085,000
|+97%
|2005
|$2,500,000
|+130%
|2015
|$2,400,000*
|-4%
|2020
|$5,600,000
|+133%
|2026
|$8,000,000
|+42%
A pesar de la fragmentación de las audiencias en redes sociales y streaming, el Super Bowl se mantiene como el único momento del año donde la audiencia no solo tolera los anuncios, sino que los busca.
-
Alcance Masivo Inmediato: Ninguna otra plataforma garantiza más de 100 millones de espectadores simultáneos en una sola noche.
-
Efecto Multiplicador: Un anuncio de 8 millones de dólares genera semanas de conversación en TikTok, X (Twitter) e Instagram.
-
Prestigio de Marca: Estar en el Super Bowl es una señal de salud financiera y relevancia cultural.