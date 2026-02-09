Super Bowl LX: ¿Cuánto? La increíble evolución del costo de un anuncio publicitario

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl no es solo el evento deportivo más importante en Estados Unidos; es el "Mundial" de la publicidad. Lo que comenzó en 1965 como una inversión considerable pero accesible, se ha transformado en 2026 en una apuesta de 8 millones de dólares por apenas 30 segundos de atención.

El histórico de precios: ¿Cuánto cuesta 30 segundos de gloria?

A continuación, presentamos la evolución del costo promedio de un comercial de 30 segundos, basada en datos de Superbowl-ads:

Año Costo promedio (USD) Incremento porcentual (aprox.) 1965 $37,600 Punto de partida 1975 $110,000 +192% 1985 $550,000 +400% 1995 $1,085,000 +97% 2005 $2,500,000 +130% 2015 $2,400,000* -4% 2020 $5,600,000 +133% 2026 $8,000,000 +42%

A pesar de la fragmentación de las audiencias en redes sociales y streaming, el Super Bowl se mantiene como el único momento del año donde la audiencia no solo tolera los anuncios, sino que los busca.