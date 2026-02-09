Super Bowl

Super Bowl LX: ¿Cuánto? La increíble evolución del costo de un anuncio publicitario

La noche en donde se define el campeonato de la NFL es uno de los espectaculos más atractivos para anunciantes 

Por

Meridiano

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 08:47 pm
Super Bowl LX: ¿Cuánto? La increíble evolución del costo de un anuncio publicitario
Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl no es solo el evento deportivo más importante en Estados Unidos; es el "Mundial" de la publicidad. Lo que comenzó en 1965 como una inversión considerable pero accesible, se ha transformado en 2026 en una apuesta de 8 millones de dólares por apenas 30 segundos de atención.

El histórico de precios: ¿Cuánto cuesta 30 segundos de gloria?

A continuación, presentamos la evolución del costo promedio de un comercial de 30 segundos, basada en datos de Superbowl-ads:

Año Costo promedio (USD) Incremento porcentual (aprox.)
1965 $37,600 Punto de partida
1975 $110,000 +192%
1985 $550,000 +400%
1995 $1,085,000 +97%
2005 $2,500,000 +130%
2015 $2,400,000* -4%
2020 $5,600,000 +133%
2026 $8,000,000 +42%

A pesar de la fragmentación de las audiencias en redes sociales y streaming, el Super Bowl se mantiene como el único momento del año donde la audiencia no solo tolera los anuncios, sino que los busca.

  1. Alcance Masivo Inmediato: Ninguna otra plataforma garantiza más de 100 millones de espectadores simultáneos en una sola noche.

  2. Efecto Multiplicador: Un anuncio de 8 millones de dólares genera semanas de conversación en TikTok, X (Twitter) e Instagram.

  3. Prestigio de Marca: Estar en el Super Bowl es una señal de salud financiera y relevancia cultural.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Bad Bunny MJ Meléndez Super Bowl Seattle Seahawks
Domingo 08 de Febrero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
NFL