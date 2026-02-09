Super Bowl LX: ¡Mala noticia para Borregales! El dato a favor de Seahawks que sentenciaría a Patriots

Suscríbete a nuestros canales

El Levi's Stadium es testigo de un inicio electrizante. Seattle Seahawks abrieron el marcador frente a New England Patriots con un gol de campo de Jason Myers, y para los amantes de las estadísticas, esto no es solo una ventaja de 3-0: es una sentencia por lo menos esta campaña.

La estadística que aterroriza a los Patriots

Con esta anotación inicial, Seahawks activan su "modo invencible". Durante toda la temporada 2025-2026, incluyendo la postemporada, Seattle tiene un récord perfecto de 11-0 cuando anota primero.

Si la tendencia se mantiene hoy, estaríamos viendo el nacimiento del 12-0 definitivo, el que les entregaría el trofeo Vince Lombardi.

¿Por qué anotar primero es la clave para Seattle?

No es coincidencia. El esquema de Mike Macdonald está diseñado para jugar con ventaja:

Presión asfixiante: Con el marcador a favor, la defensa de Seattle obliga al rival (esta vez liderado por el joven Drake Maye) a arriesgar más, lo que suele terminar en capturas o intercepciones.

Control del reloj: Kenneth Walker III se convierte en una pesadilla una vez que Seattle tiene la delantera, desgastando la defensa rival.

Factor Psicológico: Seattle es el único equipo en la NFL que no ha perdido un solo partido tras abrir el marcador este año.

