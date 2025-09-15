WBC: Omar López y el positivo análisis que ofrece sobre Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Aunque Venezuela desde hace rato se ha consolidado como auténtica referencia del beisbol universal, el Clásico Mundial que se desarrolla desde 2006, todavía es una quimera. Lo más lejos que se ha llegado fue el 3cer puesto de la reunión en 2009.

En la edición previa, 2023, mucho se esperó de la Selección Nacional, que bastante entusiasmo durante sus primeros compromisos, hasta que ese inning donde Trea Turner fulminó con facilidad un envío de Silvino Bracho, evaporó en un instante toda la expectación.

WBC - Venezuela - Clásico Mundial

Son detalles propios de la pelota y lo importante es aprender, avanzar, repetir lo bueno, quedarse con las lecciones de los traspiés. En esa línea de pensamiento está Omar López, quien en 2026 de nuevo tendrá las riendas del combinado criollo:

“Será otra oportunidad y la última, ya lo había anunciado cierro el ciclo y para mí la vida ha sido así, de ciclos, estos me han dado momentos felices, de alegría, algunos tristes pero igual estamos ilusionados nuevamente. Ahora ha sido más fácil hacer una concentración de jugadores porque me llaman, dada la armonía, la unión que hubo en ese Clásico (2023)".

Dentro de todo el proceso, amplio además, lo fundamental es la preparación, algo que en su momento también señaló Miguel Cabrera:

Omar López visualiza 2026

“Hay que vivir esto como una nueva experiencia, un nuevo capítulo e iniciarlo desde cero nuevamente pero con la misma entrega, ese es el mensaje que le doy a todos los jugadores y todo el país. Creo que vamos a estar en una mejor posición, estamos mucho más avanzados (que en ocasiones anteriores), recuerden que también depende mucho de la preparación que tengan los jugadores en la temporada muerta”.

“He dicho (previamente) que estamos trabajando con la finalidad de que algunos peloteros puedan jugar en Venezuela (LVBP), para que puedan llegar mejor preparados para el Clásico y procurar ese ventajismo. Hasta los momentos esperemos que todo siga marchando de la misma manera, solo le pido a Dios que nos de sabiduría".

Estas declaraciones las ofreció a Sports Venezuela