¡Contundente! Este es el mejor equipo de la LVBP en los últimos 10 años

Suscríbete a nuestros canales

Cierto que el principal medidor para calificar a un equipo como el mejor son la cantidad de títulos que sumen, y al respecto, en los últimos 10 torneos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Cardenales de Lara ocupan posición privilegiada, bien ganada además.

En ese lapso de tiempo solo ellos han logrado repetir la corona en el circuito, llevándose las ediciones 2018/2019, 2019/2020 y la 2024/2025; aunado a ese éxito rotundo, son los únicos que han transitado sin tener un desempeño negativo, es decir, en cada año han sido más las victorias que los descalabros, incluso en el 2015/2016, que aunque no clasificaron dados los parámetros del sistema de puntos, quedaron con 33-31.

Cardenales de Lara han desbordado calidad en la LVBP

Por esa razón a los pájaros rojos de manera contundente se les puede estimar como el equipo número 1 de la LVBP en esta decena de años, dejando en la ronda eliminatoria excelente registro de 322 lauros por 229 derrotas durante 551 juegos, lo que les da .584 en porcentaje de triunfos.

A los actuales monarcas les siguen:

Navegantes del Magallanes: 292-257, 549 juegos (.532)

Leones del Caracas: 287-266, 553 juegos (.519)

Tigres de Aragua: 267-280, 547 juegos (.488)

Caribes de Anzoátegui: 266-287, 553 juegos (.481)

Bravos de Margarita: 262-288, 550 juegos (.476)

Tiburones de La Guaira: 256-293, 549 juegos (.466)

Águilas del Zulia: 248-302, 550 juegos (.451)