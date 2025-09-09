LVBP: Este importante relevista puso fecha para incorporarse a las prácticas de los Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la cultura de cambios desde hace tiempo se arraigó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el pasado 30 de octubre Tiburones de La Guaira sorprendió con el movimiento que mandó al guardabosques Danry Vásquez al Cardenales de Lara. Por su ficha se recibió a los lanzadores Yapson Gómez y Pedro García.

Este último sobresalió como parte del bullpen, donde a lo largo de 12.1 entradas dejó 3.65 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.78 de whip y 12 toleteros ponchados. Para la edición 2025/2026 esperan que nuevamente muy útil, ahora con el estratega Gregorio Petit quien definirá el modo más apropiado de emplearlo.

Para la jornada de este 8 de septiembre, el Departamento de Prensa del cardumen conversó con este serpentinero zuliano que en el verano lanzó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde también arrojó buena efectividad de 3.82 en 37.2 innings. Parte de lo conseguido lo atribuyó a su preparación desde el inicio, enfocado en mantenerse saludable.

Tiburones de La Guaira avanzan para la 2025/2026

En la LVBP, García de por vida solo tiene 2 juegos salvados, pero este año en el circuito azteca consiguió 14: "Ser cerrador me ayudó mucho a crecer en la parte mental. Es una responsabilidad. No cualquiera tiene el carisma de sacar los tres outs".

Aunque no es una regla tácita, de un colocador de candados siempre se espera muy buena velocidad en sus envíos: "En México logré lanzar hasta 98 millas. Mi preparación como la alimentación y la hidratación me llevará a una buena temporada en el invierno", añadió.

Para el siguiente 15 de septiembre, La Guaira arrancará su minicamp, inicio del camino hacia la jornada inaugural del 15 de octubre; sobre su incorporación, Pedro que en sus planes está pautado “llegar el 2 o 3 de octubre, listo para las prácticas".

Para el 2025/2026 de la LVBP, muchas son las incorporaciones de los escualos a nivel gerencial, con Grégor Blanco y Ehire Adrianza, así como para el cuerpo técnico donde la “Chispa” Petit estará flanqueado por:

Ramón Hernández como coach de banca

Francisco Rodríguez coach de pitcheo

Alex Cabrera coach de bateo

Liu Rodríguez coach de tercera base

Rainer Olmedo coach de primera base

Javier Colina control de calidad

Cibney Bello Asistente al coach de pitcheo

Enrique González coach de bullpen

"Cuando ví el couching staff, para mí fue un orgullo ver ese nombre ahí (del "Kid"). Es una leyenda en Grandes Ligas y Venezuela. Será una pieza clave", sentenció.

Sobre parte de los correctivos aplicados en México, destacó lo realizado con su envío cutter: “En la altura (de México) los lanzamientos no rompen como deberían. Soy el tipo de pitcher que poncha bastante, pero con el paso del tiempo he aprendido a lanzar para contacto".