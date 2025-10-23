LVBP: Dos grandesligas venezolanos debutarán con Cardenales este próximo viernes

Suscríbete a nuestros canales

Con algunos altibajos se está desarrollando el inicio de temporada de LVBP para los Cardenales de Lara, quienes a día de hoy son antepenúltimos en la tabla de posiciones con récord de 3 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, el equipo confía en que las cosas darán un giro positivo en las próximas jornadas.

Los dirigidos por el manager César Izturis están libres durante este jueves, algo que les ha permitido trabajar en esas fallas que le costaron su última derrota (9 a 4) a manos de los Tigres de Aragua. Pero además de eso, el grupo recibió la excelente noticia que dos grandesligas venezolanos se incorporarán al roster para hacer su debut en la presente zafra.

Cardenales apunta alto con sus grandesligas

Según informó la propia organización en sus redes sociales, tanto Everson Pereira como Alí Sánchez tendrán su estreno con los actuales monarcas de la LVBP, esto durante la cita de este viernes en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto contra los Navegantes del Magallanes.

Los Cardenales de Lara esperan mucho a nivel ofensivo y defensivo de ambos peloteros, quienes tuvieron un 2025 de mucha actividad en Ligas Menores. Incluso, hay que mencionar que los dos vieron algo de acción en las Grandes Ligas.

Por un lado, Everson Pereira cerró la ronda regular con los Rays de Tampa Bay. En 23 compromisos disparó nueve imparables, con un doble, dos jonrones, ocho carreras impulsadas y siete anotadas.

A su vez, Alí Sánchez no encontró estabilidad ni con Azulejos de Toronto ni con Medias Rojas de Boston. Entre ambas organizaciones jugó en 12 encuentros, aportando cinco indiscutibles, dos dobles, y dos carreras anotadas.