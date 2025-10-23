Águilas del Zulia logra por tercera ocasión esta hazaña espectacular en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia explotaron ofensivamente este miércoles 22 de octubre. De manera sensacional, el equipo dirigido por Lipso Nava derrotó a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario de Caracas, por pizarra de 15-7, en una absoluta exhibición en la caja de bateo de los toleteros aguiluchos.

El encuentro parecía encaminado para que terminara con victoria de Tiburones de La Guaira. Luego de siete entradas completas de acción, los escualos ganaban por pizarra de 7-5, y estaban a tan solo seis outs de lograr su cuarto triunfo de la temporada 2025/26. Sin embargo, una sola entrada cambió todo.

La parte alta del octavo episodio fue una que quedará para la historia. De manera sensacional, la toletería de los rapaces atacó con furia al pitcheo local, para volter el marcador, sellar la victoria y lograr por tercera vez en la historia de la franquicia una hazaña que es realmente remarcable.

Águilas contundentes

Y es que, lo de las Águilas del Zulia en el octavo inning no fue cuento. El equipo zuliano anotó nada más y nada menos que 10 carreras en la parte alta de dicho episodio, para poner el juego 15-7, lo que resultó ser el marcador definitivo del desafío.

Esta es además, según el periodista Tony Flores, la tercera vez en toda la historia de la organización zuliana en la que logran anotar 10 carreras en un mismo inning. La primera ocasión fue el 8 de enero de 1981, y la segunda el 2 de noviembre de 2004, ambas ante Magallanes. Un día inolvidable para los aguiluchos.