Tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada inaugural en Lara

La voz de "play ball" se escuchó este miércoles 15 de octubre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad de Barquisimeto, donde se levantó el telón de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los Cardenales de Lara se enfrentaron en su nido ante los Tigres de Aragua, donde el conjunto rayado se impuso por marcador de 8 carreras a tres. Si bien los dirigidos por el manager César Izturis pegaron fuerte en las dos primeras entradas, al final los muchachos de Oswaldo Guillén lograron darle vuelta a las cosas gracias a dos innings bastante productivos.

Además, cabe resaltar que el relevo de los bengalíes estuvo prácticamente intraficable en la recta final. Recordemos que los últimos tres años, el campeón de Venezuela ha tenido el honor de levantar el telón de la temporada.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP AVE DIF. Tigres 1 1 0 1.000 -- Leones 0 0 0 .000 0.5 Águilas 0 0 0 .000 0.5 Caribes 0 0 0 .000 0.5 Bravos 0 0 0 .000 0.5 Navegantes 0 0 0 .000 0.5 Tiburones 0 0 0 .000 0.5 Cardenales 1 0 1 .000 1

Jornada para este jueves 16 de octubre

Tiburones vs Águilas - 07:00 PM - Estadio Luis Aparicio

Caribes vs Navegantes - 07:00 PM - Estadio José Bernardo Pérez

Leones vs Bravos - 07:00 PM - Estadio Nueva Esparta

Cardenales vs Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares