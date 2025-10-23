LVBP: Este pelotero de Leones es el único con doble dígito en lo que va de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Si bien la temporada 2025-2026 de la LVBP va por su segunda semana de acción, lo cierto del caso es que los Leones del Caracas no han desentonado. Y es que hasta la fecha, el equipo dirigido por el manager José Alguacil es segundo en la tabla de posiciones con récord de 3 victorias y 2 derrotas, a solo 1.5 juegos de la cima.

Si hablamos de estadísticas colectivas, los melenudos son el segundo equipo con mejor promedio al bate (.293) y OPS (.884), el tercero en hits (51), y el primero en dobles (16). Detalles como esos demuestran que a nivel ofensivo están cumpliendo con sus deberes.

Leones y su bate más peligroso

Como muchos recordarán, el jugador más destacado de la primera semana de la LVBP fue Aldrem Corredor, quien cargó con gran parte del peso ofensivo de los Leones del Caracas. Sin embargo, hay que mencionar que él no ha sido el único, y que de hecho hay otro pelotero que a la calladita se ha convertido en todo un peligro para los rivales.

La figura en cuestión es Wilfredo Tovar. Y es que más allá que se estrenó en la temporada de 2-0, en las siguientes cuatro presentaciones se destapó a batear, al punto de protagonizar juegos multi-hits consecutivos.

Con tres encuentros de dos imparables cada uno (vs Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira), el pasado domingo 19 de octubre no tuvo piedad ante la Tribu y pegó cuatro indiscutibles, lo que le permitió llegar a estas fechas con 10 hits.

Dicho esto, Wilfredo Tovar es el único pelotero de Leones del Caracas con doble dígito en lo que va de la 2025-2026. Incluso, se encuentra a solo dos imparables de igualar el liderato de dicho apartado en el torneo venezolano.