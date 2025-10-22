LVBP: Wilfredo Tovar empieza a dejar un legado importante en Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la historia, han existido peloteros que han dejado una huella realmente imborrable en el beisbol venezolano. De este grupo, la mayoría ha sabido entrar en la historia específica de alguna de las ocho franquicias que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Por supuesto, uno de los equipos más tradicionales de nuestra liga son los Leones del Caracas. Por los melenudos han pasado jugadores del más alto nivel, que han sabido enamorar a la afición caraquista. En este grupo precisamente ha entrado un jugador que, en años recientes, ha sabido ser una de las caras de la franquicia: Wilfredo Tovar.

El infielder nacido en Santa Teresa del Tuy vive actualmente su décima temporada con el conjunto capitalino, y sus números ya empiezan a dejarlo en un lugar legendario dentro de la organización. Meridiano conversó en exclusiva con Tovar en la previa del duelo de este martes 21 de octubre ante La Guaira, en donde confesó estar viviendo un sueño con las marcas que ha logrado.

Wilfredo Tovar y sus sueños cumplidos

La temporada 2025/26 de la LVBP no podría haber iniciado mejor para Wilfredo Tovar. En sus primeros 16 turnos al bate, conectó ocho imparables -dos extrabases- e impulsó par de rayitas, con las que ha ayudado a que Leones haya iniciado la zafra con marca de 3-1. Por supuesto, este buen inicio no es producto de la casualidad.

"Trabajé toda la temporada muerta, prácticamente no descansé nada. Me preparé más en el bateo que en la defensa y eso me ha ayudado mucho. Además, he puesto en práctica las pequeñas cosas que sé y eso es lo que me ha ayudado", comentó el infielder sobre su excelente comienzo.

El domingo, Wilfredo Tovar llegó a 582 imparables de por vida en la pelota criolla, para igualar la marca vitalicia de Henry Blanco. Este martes 21 de octubre, superó esa misma marca, en lo que es sin duda un sueño cumplido para el toletero. "Desde pequeño siempre vi a Henry, siempre fue un líder para el equipo. Alcanzarlo es una meta cumplida para mi carrera", resaltó.

Además, el antiguo grandesligas está a solo 17 inatrapables -contando el que conectó en la jornada del martes 21- de llegar a los 600, una cifra que solo han alcanzado 57 jugadores en toda la historia, y que llena de mucho orgullo al mirandino por el arduo trabajo realizado por tantos años. "No ha sido fácil, desde que comenzó mi carrera. Primero por la estatura, pero siempre me he enfocado en dar lo mejor de mi y ayudar al equipo, que es lo más importante", sentenció.