LVBP: Estos son los números de Alcides Escobar con Tiburones

Los Tiburones de La Guaira recibieron hoy la incorporación de dos piezas clave, el grandeliga Rafael Marchán y el veterano Alcides Escobar, quien irá a su temporada 12 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y a su cuarta con el conjunto salado.

El experimentado infielder de 38 años, posee un average vitalicio de .313 con el uniforme de los Tiburones de La Guaira. Desde su llegada en la 2022-2023, ha empujado 42 carreras, disparo 131 hits, anotado 74 carreras, con 22 dobles, tres triples y un OPS de .756 en 108 juegos.

En la campaña anterior, el de La Sabana tuvo su mejor temporada en cuanto producción de carreras, con 22 impulsadas, también implantó tope personal en dobles (12), triples (2) y carreras anotadas (34). También mejoró su promedio de carreras creadas alcanzando un 31.0.

Experiencia internacional al servicio del talento local

Con más de 600 juegos disputados en MLB, incluyendo tres temporadas consecutivas de 162 partidos entre 2014 y 2017, Alcides Escobar ha traído a la LVBP un bagaje invaluable. Su presencia en el clubhouse de Tiburones ha sido fundamental para el desarrollo de jóvenes talentos y para mantener la competitividad del equipo en instancias decisivas.