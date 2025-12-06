LVBP: Leones frenan al Magallanes con una victoria monumental

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la LVBP nos regaló otro enfrentamiento de lujo entre los eternos rivales, el sexto de esta temporada 2025-2026. Y es que luego de varios innings intensos y llenos de emociones, Leones del Caracas derrotó a Navegantes del Magallanes por 9 a 7.

Un cierre con mucho drama en la capital

El Estadio Monumental no tardó en ver cómo el marcador comenzó a sufrir modificaciones. Las primeras dos anotaciones llegaron del lado local y gracias a Aldrem Corredor, con sencillo y doble en el primer y tercer episodio respectivamente.

Sin embargo, la Nave remontó en un abrir y cerrar de ojos con tres rayita en el cuarto inning. Allí, Tucupita Marcano aprovechó su velocidad para evitar una doble matanza y así remolcar la del descuento. Acto seguido, Renato Núñez desapareció una pelota por el jardín izquierdo para su quinto jonrón de la campaña.

El toma y dame en la capital no cesó. En la baja del quinto, los melenudos aprovecharon un error defensivo de la Nave para empatar tras un batazo de Lenyn Sosa. Poco después, Aldrem Corredor se hizo presente otra vez, solo que con un elevado de sacrificio.

Los filibusteros respondieron en la alta del sexto para tomar nuevamente la delantera. Luis Sardiñas sufrió un pelotazo con las bases llenas, mientras que Carlos Rodríguez empujó una con elevado de sacrificio.

La parte baja del séptimo capítulo fue letal para Leones, ya que concretaron un rally de cinco carreras para encaminar su victoria. Brainer Bonaci aprovechó otro error de la visita para anotar la del empate, Lenyn Sosa remolcó la de irse arriba con sencillo, en tanto que Salvador Pérez se estrenó con un enorme jonrón con un compañero en circulación.

Ya en la recta final, Tucupita Marcano se creció con par de impulsadas, una con cuadrangular solitario en el octavo, y otra con sencillo en la baja del noveno para ponerle dramatismo a la conclusión del juego.

De esta manera, Leones del Caracas (18-22) frenó el gran avance de Navegantes del Magallanes (20-22) en la tabla de posiciones. Cabe mencionar que ahora la serie particular se encuentra 4-2 a favor de los carabobeños.