LVBP: Tiburones volvió al carril ganador llevados por un querubín

Suscríbete a nuestros canales

Con 4 derrotas al hilo, que les llevó al 7mo lugar en la tabla de posiciones, se presentaron los Tiburones de La Guaira para su compromiso del viernes ante Caribes de Anzoátegui, y aunque Ángel Macuare no comenzó bien cediendo par de sencillo e incurriendo en dos boletos, derivando todo en 1 anotación, en lo sucesivo se recompuso para guiar a su equipo por el camino del retorno al lauro.

En el 3cer tramo la tribu le marcó otra, pero tras 5 completos construyó una apertura de calidad que terminó con línea de 4 hits en contra, 1 de ellos cuadrangular de Balbino Fuenmayor, esos 2 boletos y 2 pasados por la guillotina.

Ese performance contó con excelente apoyo ofensivo, todo en la baja del 2do cuando se logró rally de 6 que masacró al abridor Luis Reyes que no logró sacar out alguno en el inning.

Tras la labor de Macuare, el bullpen del mánager Marco Davalillo mostró gran sutileza que redujo el ataque aborigen a solo 2 indiscutibles; Pedro García (1), Álex Martínez (0.2), Eduardo Paredes (0.1), Luis Peña (1) y Jairo Iriarte (1) completaron el resto de la partida hasta el resultado final.

Caribes 2, Tiburones 6.

Macuare (1-0) por supuesto se quedó con el triunfo y dejó su promedio de carreras limpias permitidas en 3.07, el whip en 1.40. En Reyes (0-1, 9.00) del mismo modo recayó el descalabro, en esos dos ítems quedó en 9.00/1.60.