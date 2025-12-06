Donald Trump lanza este dardo contra la NFL en el sorteo del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026 d ela FIFA que se realizó en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D.C., se refirió de forma bromista hacer una cambio de dos terminológias deportivas en su país que en ocasiones generan confusión.

"Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol ‘soccer’ en EEUU, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol. Pero si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL", dijo.

Trump señaló que para resolver el conflicto entre la palabra "fútbol" (soccer en inglés) y el fútbol americano, la NFL (National Football League) debería buscar otro nombre. Según el mandatario, si se considera el deporte en sí mismo, el balompié internacional es el que legítimamente debería llamarse "fútbol".

La FIFA premia a Trump

El mandatario, quien también recibió el primer Premio FIFA de la Paz por su labor mediadora en conflictos, desató las risas con su comentario. El presentador del sorteo y excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, replicó con humor, señalando que la mayoría de los asistentes llamaban "fútbol" al balompié.

Lugo de la premiación, Trump subió al escenario unto con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y Mark Carney de Canadá, para seleccionar los bombos donde iban a quedar ubicada las tres selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo de 2026.

Sheinbaum destacó el honor de que México sea el único país en albergar tres Mundiales, mientras que Carney enfatizó el enorme crecimiento del fútbol como deporte predilecto de los jóvenes canadienses.