Estos serán los rivales de Estados Unidos para el Mundial de 2026

Tras celebrarse el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026 en Washington D.C., la selección estadounidense (USMNT) ya conoce el camino que deberá recorrer como anfitrión para avanzar a la fase eliminatoria del torneo.

Ubicados en el Bombo 1 y siendo cabeza de serie, Estados Unidos liderará el Grupo D y se enfrentarán a tres rivales con estilos de juego y ambiciones muy diferentes.

El desafío de Grupo D

La selección anfitriona, dirigida por Mauricio Pochettino, tendrá que medirse a un potente desafío que pondrá a prueba su capacidad desde el inicio. El Grupo D quedó conformado de la siguiente manera:

Estados Unidos (Anfitrión y cabeza de serie)

Paraguay

Australia

Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo.

El sorteo de este viernes 5 de diciembre emparejó a los americanos con la selección de Australia. Este será, sin duda, el rival más complejo de enfrentar en el grupo.

Desde el Bombo 3, el USMNT se medirá a Paraguay, una selección que al final de las Eliminatorias Sudamericanas demostró un desempeño muy sorpresivo.

La expectativa del anfitrión

Finalmente, el último rival será entre Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo. Este encuentro se definirá tras disputar la repesca entre las cuatros selecciones mencionadas.

La distribución de los rivales genera mucha incertidumbre y emoción tanto en el cuerpo técnico como en la afición. El objetivo principal será aprovechar la localía para terminar en la primera posición del grupo y asegurar un cruce más favorable en los dieciseisavos de final.