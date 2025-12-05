Mundial 2026: Este es el grupo y rivales de Colombia para la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington sigue albergando el gran evento de este 5 de diciembre, en uno de los eventos más esperados previos al Mundial 2026.

Sin duda alguna, la referencia tiene todos los caminos del sorteo que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para la cita mundialista que albergará Estados Unidos, México y Canadá para el próximo año.

En esta edición de este lado del mundo había una gran expectativa por los representantes de la Conmebol, entre ellos la selección de Colombia, que ya conoce el camino que tendría que transitar en el magno evento.

Los cafeteros quedaron ubicados en el Grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, tras partir del Bombo 2, en el que también estaban por Sudamérica Uruguay y Ecuador, así como completaron Marruecos, Croacia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Los anfitriones tenían su lugar fijo en el Mundial 2026

Una de las cosas que ya se sabían en la previa era el lugar de los anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México. Por su parte, el lugar de esas tres bolillas mandarían a los mexicanos al Grupo A, los canadienses al B y a los estadounidenses al D.

La otra gran particularidad y que marca un precedente en la historia del certamen, es que desde la organización se ideó un método señalado en España y Argentina, los dos mejores equipos del mundo en el ranking.

Justamente, ese diseño quiso predestinar que sus ubicaciones estuvieran en lados opuestos del cuadro. La razón fundamental para esto estuvo ligado a que la FIFA prefiere que ambos elencos -de avanzar en sus rondas- solo puedan enfrentarse en una hipotética gran final.

Hasta el momento para este Mundial 2026 ya están confirmadas 42 selecciones que clasificaron directamente y las seis restantes saldrán de distintos repechajes en el mundo.