¿Cuándo, dónde y a qué hora será el sorteo del Mundial 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA se prepara para dar el pistoletazo de salida oficial al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con el tan esperado sorteo de la fase de grupos.

Un total de 48 selecciones conocerán su destino en la primera Copa del Mundo que se disputará en tres países anfitriones.

¿Cuándo y dónde se celebrará?

El sorteo oficial se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.

De acuerdo a la logística, el evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, transformando la capital estadounidense en el epicentro del fútbol mundial por un día.

La ceremonia y el sorteo de los grupos están programados para arrancar al mediodía (hora local de Washington D.C.). Para los aficionados en Venezuela, se podrá visualizar a partir de la 1:00 PM.

Formato histórico de 48 equipos

Este sorteo marcará un hito, ya que será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que contará con 48 selecciones participantes, superando las 32 de ediciones anteriores.

Hasta el momento, 42 selecciones ya han asegurado su clasificación y serán sorteadas este viernes, junto con las posiciones reservadas para los repechajes intercontinentales y europeos.

Todos los países (clasificados y pendientes) estarán distribuidos en cuatro bombos de 12, conformando un total de 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Sorteo en vivo

Para que ningún aficionado se pierda la conformación de los grupos, la FIFA garantizará una cobertura gratuita y global:

Plataformas oficiales: El evento se podrá seguir en vivo y de forma gratuita a través de FIFA.com .

Streaming global: La transmisión oficial también estará disponible en el canal oficial de YouTube de la FIFA.

Con 42 selecciones listas para conocer a sus primeros rivales, la expectativa es máxima de cara al evento que definirá el camino de las naciones en la cita mundialista de 2026.